Holtense bakkenist Rietman ziet hoe motorblok het bij voor de tweede maal binnen een week begeeft

Ging het afgelopen zondag in Heerde fout, terwijl de combinatie tweede lag in de tweede manche, vier dagen later was het in de eerste omloop foute boel. ,,Het blok liep niet meer, omdat we geen compressie meer hadden na een inhaalactie”, legde Rietman uit.

In de tweede omloop waren de motorproblemen opgelost, maar meer dan de derde plaats zat er niet in. Een schrale troost was dat het duo dankzij die derde plek wel de tweede plek in het ONK-klassement behield. ,,We konden even aanpikken en hebben nog geprobeerd de top-twee aan te vallen, maar daarna moesten we die twee combinaties laten gaan”, aldus Rietman.