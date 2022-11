Hongaar Tamas neemt BZC bij de hand met acht treffers tegen Katwijk

Na een zwakke competitiestart in de eerste divisie was het de vraag wat er van de degradant verwacht mocht worden dit seizoen. Ondanks dat de ploeg veel eredivisie-ervaring herbergt, werd in de eerste wedstrijden duidelijk dat de spelers totaal niet op elkaar waren ingespeeld.

Ondanks de ruime cijfers was het ook in de eerste periode tegen Katwijk zodoende nog chaotisch volgens trainer Youri Roolvink, die eindigde in 3-3. ,,Omdat we de tegenstander totaal niet kenden wisten we niet goed wat we konden verwachten. Het duurde even voordat we door hadden hoe we het moesten aanpakken, maar toen we het eenmaal wisten gingen we los.”

Tamas

Met name het optreden van Tamas stelde hem tevreden, daar zijn team minder afhankelijk was van de bekende schutters, zoals Jeroen Hogeboom. Hij was goed voor vier doelpunten. ,,Het was mooi dat Adam opstond, omdat op de andere aanvallers zoals Hogeboom veel druk wordt gezet. We wisselden sneller van kant, waardoor hij in de eindfase veel vrij kwam. Nu zal je zien dat op Tamas ook meer druk zal worden gezet, waardoor we daar weer een oplossing voor moeten bedenken.”

Mede dankzij Tamas nestelde BZC zich voorlopig in de subtop (6e), maar aan voorspellingen waagde Roolvink zich niet. Het was voor de Borculoërs ook pas de derde zege in acht wedstrijden. ,,Daarvoor vond ik ons tot dusverre te wisselvallig, en zijn we ook weinig compleet geweest. Waar we terecht kunnen komen valt dan ook nog niet te zeggen.”