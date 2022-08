Honkballers WSB al zeker van handhaving en krijgen er flinke versterking bij

Het is de 28-jarige Jazon Allee, woonachtig in Deventer, die in zijn laatste seizoen actief was als catcher en outfielder bij HCAW in de hoofdklasse. Daarvoor kwam Allee, destijds woonachtig in Amsterdam uit voor de Pirates, de club waar hij begon en gedurende 10 jaar speelde. Allee kan zondag al voor het eerst in actie komen als WSB op eigen veld de strijd aangaat met Storks 2, de huidige koploper in de tweede klasse.