Hoogeveen wil bij Kwiek meer dan alleen maar ‘ren-je-rothandbal’ zien

Korfbal Zware voorberei­ding betaalt zich uit voor De Meeuwen en Sparta Nijkerk

6 september Een ijzersterke verdediging hielp De Meeuwen in het zadel in het openingsduel van de veldcompetitie tegen ASVD. Na rust (6-9) waren de Puttense korfballers ook aanvallend de baas in Dronten: 12-23 en wonnen hun eerste duel in de overgangsklasse A.