Hoogland en Van den Berg genieten van goud op teamsprint

Jeffrey Hoogland was uitgelaten over de winst. ,,Ik voelde vooraf eigenlijk helemaal geen druk, moest mezelf zelfs ‘s middags even tot de orde roepen dat we een wedstrijd hadden vandaag. We waren gewoon heel goed. Er komen nog wat nieuwe ontwikkelingen aan met een nieuwe fiets van KOGA. En richting Tokio gaan we zeker nog meer progressie maken. We hebben er hier al een stap bij gezet, waar wij ook geen rekening mee hadden gehouden.”

Iets moois neergezet

Roy van den Berg genoot zichtbaar van de trui met de gekleurde strepen.: ,,Het doel was hier om goud te pakken. We hadden op een tijd van 42,1 ingezet, maar we reden 41,9. Dat is een heel zieke tijd. Ik ben blij dat ik nu ook zo’n mooie trui in de kast mag hangen. Ik rijd hier weer een flink stuk van mijn persoonlijk record af met 17,11, dat was op de testdag nog 17,4. Maar het was niet alleen mijn prestatie, die jongens wisten het ook geweldig door te trekken met fantastische tijden. We hebben hier echt iets moois neergezet.”