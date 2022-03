Horvath verrast met vertrek bij BZC; dat etmaal later met ‘nieuwe’ doelman kansloos ten onder gaat tegen UZSC

wielrennen Allinq pakt gelijk de overwin­ning in ploegen­tijd­rit van Olympia’s Tour, Peters eerste klasse­ments­lei­der

De zege in de ploegentijdrit van Olympia’s Tour in Hardenberg is een prooi geworden voor Allinq Continental Cycling Team uit Harderwijk. De eerste vier renners van die ploeg klokten een tijd van 8.32 minuten in de rit van 7 kilometer. Daarmee werd VolkerWessels afgetroefd, de renners van ploegleider Tom Veelers hadden een tijd nodig van 8.36 minuten.

17 maart