Horvath verrast met vertrek bij BZC; dat met ‘nieuwe’ doelman twee kansloze nederlagen lijdt tegen UZSC en Donk

handbal salland Handbal in Salland: Voorwaarts haakt af in titel­strijd en Overwete­ring ruziet met plakbal

Grote verrassingen in de tweede divisie. Titelkandidaat Voorwaarts verloor onverwacht van middenmoter Havas, terwijl het tegen degradatie strijdende Lettele juist punten pakte tegen de nummer drie US. In de hoofdklasse waren de uitslagen minder opvallend.

17:11