Hosmar breidt aantal WK-medailles uit naar elf

Dat de Hosmar met Alphaville op het WK verscheen was begin dit jaar ondenkbaar. De inmiddels 17-jarige ruin werd namelijk ernstig ziek. Hosmar kreeg zelfs het advies om hem in te laten slapen, maar zijn berijder weigerde dat en schakelde een natuurgenezer in. Dat bleek een gouden zet. Daarna haalde de ruin in een paar maanden tijd weer zijn oude niveau, en kwam het WK in beeld.