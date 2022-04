Houtzager slaagt in GP Kronenberg voor NK-test; Julia Houtzager-Kayser naast haar man op podium

Het was even geleden dat de twee samen op het podium stonden, voor zover Houtzager het zich herinnerde gebeurde dat voor het laatst bij het CSI Ommen in 2017. Toen won hij de viersterren GP met Calimero, en werd zijn vrouw derde met haar inmiddels gepensioneerde toppaard Cayetano. ,,Het mooie is dat deze beide 10-jarige paarden ook op hoger niveau meekunnen. Voor Julia is het wat lastiger om op grotere concoursen binnen te komen dan voor mij, en tussen dit niveau en het hoogste niveau zijn ook niet zoveel wedstrijden. Dus zo’n paard opleiden is dan ook lastiger. Toch hopen we dat we samen naar de wat grotere wedstrijden kunnen”, aldus Houtzager, die net als zijn vrouw in een foutloze barrage niet in de buurt kwam in de tijd van de Franse winnaar Borrin.