HTC treft Portsmouth en Nomme Kalju in Euro Winners Cup

Van Schaik enige nieuweling bij Bousema

8 mei De driebanders van Bousema/Lochem kunnen komend seizoen in de eredivisie hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over de Turkse wereldtopper Murat Naci Coklu en zijn landgenoot Gokhan Salman. Alleen oudgediende Frans van Schaik wordt aan de lijst van zeven vaste spelers toegevoegd, van wie in principe niemand verdwijnt.