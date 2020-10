Hutten Racing Team levert met Benistant Europees kampioen af

Handbalcom­pe­ti­tie tijdelijk stoppen? In Wesepe zou er alle begrip voor zijn

11 oktober Het was stil zaterdagavond in sporthal De Hooiberg in Olst. Op de tribune zaten slechts een geblesseerde speelster van Wesepe, die een livestream verzorgde, en de verslaggever van De Stentor. In die sfeer probeerden de handbalsters van Wesepe en Heeten gewoon lekker te handballen. Dat lukte het frivole Heeten het best. De promovendus in de hoofdklasse zegevierde ruim met 26-35.