IJsselstreek houdt moed en ambitie vast in onzekere tijden zonder wedstrijden

Op het Tom Dumoulin Bike Park (Sittard) komen de renners van de ambitieuze vereniging uit Harderwijk samen. Trainen in coronatijd, ploegleider Marc Zonnebelt is er inmiddels een semi-deskundige in geworden. ,,We mogen op een afgesloten clubparcours trainen en buiten dat parcours rijden we in kleine groepjes rond. Je gaat nu niet met dertig man door Valkenburg rijden, ook al doen de profs dat deze week richting de Amstel Gold Race misschien wel.’’