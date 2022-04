IJssennagger ontwikkelt zich bij De Meeuwen: ‘Voel me nog de vijfde heer’

Het was zeker een groot contrast, van de sporthal naar het veld?

„Het was zeker niet onze beste wedstrijd, wat ook kwam door de harde wind. Wij moesten onze kansen vanaf één kant nemen en daardoor duurde het lang voordat de doelpunten vielen. We hadden een laag schotpercentage en omdat we niet scoorden bleef Sparta Zwolle bij. We gaven goede verdedigende druk, waardoor Sparta moeilijke kansen moest nemen. We waren wel echt de betere ploeg en ik denk dat we dik gewonnen hadden als er geen wind stond.”