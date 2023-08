Imponerende opmars jonkie Schaper duurt voort, derde in GP Valkenswaard

Na haar vierde plek in de kwalificatie op zaterdag was het niet eens een verrassing dat Schaper met haar toppaard In the Air tot de barrage schopte. Schaper sprong sinds februari, voornamelijk met In the Air, in vergelijkbare proeven met hindernissen tot 1.45 meter het ene na het andere foutloze rondje.

In het verkorte parcours zondagochtend lukte het niet om, zoals in de basisronde, alle balken in de lepels te laten liggen. Door één springfout werd ze derde. Alsnog een heel knappe prestatie, aangezien alleen wereldtopper en winnaar Smolders (Darry Lou) twee foutloze rondes reed. Het parcours was dus lastig.

Dankzij het succes in het tweesterren-toernooi en ook nog de derde plek in de GP voor Young Riders (Guidam), verdiende Schaper een klap punten voor de wereldranglijst, en de bijbehorende dik 10.000 euro aan prijzengeld. Haar razendsnelle opmars bracht Schaper al bij de top-tweehonderd op de wereldranglijst van ruiters tot 25 jaar (181ste). Door de successen in Valkenswaard krijgt ze zelfs de tophonderd in het vizier.

Schaper is de dochter van voormalig topruiter Danny Schaper. Onlangs deden ze samen in de Stentor hun verhaal.