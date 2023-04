In de winter nog clubloos, een paar maanden later wint Deventerse van Kerkvoorde met Sliedrecht de beker

VolleybalBegin dit jaar was ze na de exit van eredivisionist Eurosped plots clubloos, en een paar maanden later won volleybalster Evie van Kerkvoorde uit Deventer haar eerste hoofdprijs. Met Sliedrecht sleepte ze maandag ten koste van Utrecht de nationale beker in de wacht.

„Als je mij dit een paar maanden geleden voorspeld had, dan had ik je voor gek verklaard”, sprak de passer/loper nadat ze haar medaille omgehangen had gekregen. Voor Van Kerkvoorde was het haar eerste hoofdprijs.

De Deventerse haakte binnen no-time aan bij het niveau van de uittredend landskampioen. Ze begon zelfs in de basis in de met 3-1 gewonnen finale in de Maaspoort in Den Bosch. „Het is hard trainen, met veel concurrentie. Ik ging er niet vanuit dat ik mocht beginnen, maar ik was er uiteraard wel heel blij mee. Bij Eurosped was ik een van de betere speelsters, en hier speel ik met nóg betere speelsters om mij heen. Ik ben geleidelijk meegegroeid in het niveau.”

Voor Sliedrecht was het de nog enige te winnen prijs, daar titelprolongatie er al niet meer in zit. „We speelden de vorige gewonnen competitiewedstrijd tegen Apollo al alsof het de finale was. Daar stonden onze neuzen al richting vandaag. Eigenlijk hebben we twee finales gespeeld”, aldus de kersverse winnares.

Haar basisoptreden en de winst roepen de vraag op of het al zeker is dat Van Kerkvoorde komend seizoen blijft. Dat bleek nog geen uitgemaakte zaak. „Maar het is meer zeker dan dat het onzeker is.”