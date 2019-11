In Praag draait het om geld, geld en nog eens geld

Longines versus Rolex

De twee horlogemerken vechten al jaren een prestigestrijd uit en zijn dé sponsoren van vrijwel alle springwedstrijden op topniveau. Ze pronken met enorme beloningen. Longines heeft het met de Global Tour onder aanvoering van oud-ruiter Jan Tops een exclusief feestje voor de springelite gecreëerd. Er is een prijzenpot van liefst elf miljoen euro (!) beschikbaar. De firma is hoofdsponsor van de internationale federatie FEI en sponsort zodoende alle kampioenschappen en de wereldbeker.

Rolex is de motor achter klassieke topwedstrijden, zoals het CHIO van Aken en Indoor Brabant. Zij maken deel uit van de Rolex Grand Slam, met vier iconische wedstrijden en een bonusconstructie aan prijzen. Longines heeft dit idee inmiddels nagebootst en heeft ook nog een extra serie wedstrijden opgericht. Het leidt tot versnippering. Behalve in Aken is er vrijwel geen toernooi te vinden waar alle wereldtoppers tegelijkertijd aanwezig zijn.

Volle kalender

Met een extra toernooi zoals in Praag raakt de kalender overvol. Er wordt gevreesd voor de gezondheid van de paarden, als ruiters voor het geld kiezen en te vaak in de zware wedstrijden starten. Houtzager stapte in de Global Tour over van Madrid in Motion, de winnaar van de eerste editie, naar Prague Lions. Juist omdat hij vorig jaar maar twee toppaarden had en minder wedstrijden wilde rijden. Namens de Prague Lions startte Houtzager dit seizoen in zes van de achttien wedstrijden. Voor Ommenaar Schuttert gold hetzelfde, hij kwam in zijn debuutjaar in de Global Tour maar vier keer uit voor Valkenswaard United.

Druk

Niet voor niets zei Frank Schuttert na de winst in de GP van Jumping Indoor Maastricht dat er voor hem en zijn team het nodige vanaf hangt tijdens de finale in Praag. Mede vanwege de prettige beloningen staat er druk op de ketel.

Met Madrid in Motion greep Houtzager vorig seizoen de hoofdprijs van liefst 2,7 miljoen euro, die hij wel met zijn teamgenoten moest delen. De eigenaren annex sponsoren van de paarden betalen bijna wekelijks een gigantisch bedrag aan kosten voor wedstrijden. Op het hoogste niveau loopt alleen al het inschrijfgeld in de honderden euro's per paard. Hoewel de eigenaren bij reguliere wedstrijden ook een deel van het prijzengeld opstrijken, is Praag een mogelijkheid voor de geldschieters om flink wat terug te verdienen.

Wereldtop