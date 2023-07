Indrukwekkende opmars Bonhof duurt voort dankzij primeur met tweede troef, Van Geel trakteert publiek bij CH de Wolden op thuiszege

Met zijn tophengst Hernandez beleeft springruiter Kars Bonhof (26) momenteel zijn grote internationale doorbraak. Met zijn tweede toppaard Ivoor bewees de Epenaar echter ook uitstekend in vorm te zijn. In het Limburgse Kronenberg won de combinatie voor het eerst een tweesterren Grote Prijs. Mede door die primeur zette Bonhof zijn indrukwekkende opmars voort.

Ondanks de dubbele ‘nulronde’ in zowel de Nations Cup-wedstrijd als in de vijfsterren GP van het Zweedse Falsterbo (8e) een week geleden, kan zijn toppaard Hernandez er niet in zijn eentje voor zorgen dat Bonhof aanhaakt bij de internationale top. Immers kan Bonhof de hengst niet wekelijks inzetten, en is veel wedstrijden rijden essentieel om de mondiale top te halen. Een tweede toppaard als Ivoor, die hij sinds mei onder het zadel heeft, is dus cruciaal.

Terwijl Hernandez bij Team Nijhof in het Achterhoekse Geesteren op stal stond, boekte stalruiter Bonhof zaterdag dankzij een foutloze basisomloop en een razendsnelle en foutloze barrage met Ivoor de eerste dikke zege. De winst in de tweesterren GP betekende 6550 euro aan winstpremie en een dikke klap aan punten voor de wereldranglijst.

Dat laatste is minstens zo belangrijk, want een hoge positie is belangrijk om toegang te krijgen tot meer toptoernooien. Door de vele recente successen met zijn twee toppaarden schoof Bonhof (391e) al op richting de mondiale top 200.

Van Geel trakteert publiek bij CH de Wolden op thuiszege

Daan van Geel sloot twee weken internationale paardensport bij CH de Wolden in het Drentse Veeningen voor het publiek op perfecte wijze af. De Drent versloeg zondagmiddag met zijn Just Blue in de zeskoppige barrage van de tweesterren Grote Prijs de Twentse topruiter Willem Greve (Pretty Woman). Slechts zes van de vijftig combinaties overleefden het zware en moeilijke parcours van parcoursbouwer Louis Konickx. Het verschil tussen beide combinaties was op de streep slechts een tiende van een seconde. Van Geel werd voor zijn foutloze en razendsnelle barrage beloond met 10.000 euro aan prijzengeld.