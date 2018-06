Internationaal paardenconcours keert terug in Zwolle

Zwolle neemt de plek in van Drachten, waar afgelopen januari de laatste editie van het internationale driesterrenconcours Indoor Drachten plaatsvond. Destijds was al bekend dat er een einde zou komen aan het toernooi in Friesland. ,,Ik wist dat een aantal mensen bezig was om het toernooi naar Zwolle te halen. Heel mooi dat het gelukt is. Mijn naam kunnen ze opschrijven, 100 procent", reageerde springruiter Marc Houtzager uit Rouveen opgetogen.