Jacco Eltingh op bezoek bij ALTV Daisy: ‘Echt vanuit mijn hart, doe het samen’

Handbal eredivisie Jonge Paris Scholten maakt indruk bij Kwiek dat de punten in ’t Veld laat liggen

In het Noord-Hollandse ’t Veld lukte het Kwiek niet om opnieuw een puntje te pakken tegen VZV. Dit keer werd het 33-27 voor de thuisploeg. Door deze nederlaag blijft de Raalter eredivisionist op één gelijkspel steken in de kampioenspoule. De zevende plek is zodoende nog het hoogst haalbare.

18:37