Jan-Willem van Schip wint slag om Norg

Mede vanwege de afwezigheid van de Corendon-Circus ploeg van Gianni Vermeersch (winnaar vorig jaar) en Mathieu van der Poel lagen de kansen vanaf de start volop open. De 190,5 kilometer lange koers herbergde weer tal van onverharde gravelstroken. Met in totaal 27 kilometer onverhard trilde het Parijs-Roubaix gevoel in de wielersturen, al viel het stofhappen mee door de nattigheid van de laatste dagen.

In de lange aanloop door de Drentse regio ontsnapten er al vroeg zeven koplopers. In de plaatselijke omloop van 16 kilometer (5x), ontstond er een groepje van drie achtervolgers. Het peloton verbrokkelde in de laatste ronden in tal van kleine groepjes. Ook uit de kopgroep waaiden er in de laatste ronde meerdere renners af. Het tweetal Jan-Willem van Schip (Roompot) en de Amerikaan Robin Carpenter (Rally Cycling) ging samen de finale in. Van het Schip toonde zich daarin de snelste en stond als winnaar op het podium.