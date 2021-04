Jarige Anna van der Breggen uit Zwolle richt zich op winst van klassieker in Luik, maar Waalse Pijl mag ook

Toch startte de Zwolse niet met de gedachte aan een bijrol. ,,Ik heb natuurlijk nauwelijks kunnen trainen, maar ik voelde me beter naarmate de wedstrijd naderde. Maar vroeg in de koers wist ik al dat deze niet voor mij zou zijn. Ik wist dat ik niet mee zou kunnen als het ontplofte op de Cauberg en dat gebeurde ook. Dus heb ik in het begin wat werk verzet zodat de anderen zich konden sparen. Op een gegeven moment was ik eraf en dan is het richting de finish rijden en hopen dat je er toch beter uitkomt.’’