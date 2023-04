Jasper Hendriks (17) uit Apeldoorn wil nu meer na goud op NK schermen

Net als Enno Chiang (16) is Jasper Hendriks (17) nog junior. Toch is hij al jaren verknocht aan de schermsport. Dat begon op zijn 7de, toen hij de olympische schermers in Londen op tv aan het werk zag.

,,Een jaar later heb ik me aangemeld”, vertelt de Apeldoornse student sport en bewegen, die tijdens het NK in Amstelveen voor het eerst meedeed bij de senioren. Met succes. ,,Ik kwam meteen in de finale. Tegenover Enno.”

2028 of 2032

Hendriks won van zijn clubgenoot (15-13) en mag zich voor het eerst een jaar Nederlands kampioen op de sabel noemen. Een prestatie die uitstekend past bij zijn stip op de horizon. ,,Olympische Spelen”, zegt hij ietwat voorzichtig. ,,Maar niet volgend jaar hoor. Ik denk eerder aan 2028 of zelfs 2032.”

Een lang traject waarvoor hij hoog op de wereldranglijst moet komen. ,,Wellicht ga ik volgend jaar, als ik klaar ben met mijn opleiding, in Hongarije trainen om mee te komen bij de senioren in internationale wedstrijden.”

Want dat is wat er nu nog ontbreekt bij Hendriks: internationale ervaring. ,,Ik wil in ieder geval de komende jaren proberen om op Europese kampioenschappen junioren bij de beste acht te eindigen.”