Jaspers hervindt zijn vorm en wint wereldbeker Blankenberge

Vrij onverwacht haalde Jaspers de halve finale, waarin hij zondag de Belg Eddy Merckx voor eigen publiek een draai om de oren gaf (40-23). In de eindstrijd klopte hij vervolgens de Turk Sayginer (40-33). Met name zijn series van 16 en 14 caramboles in de halve finale tegen Merckx sprongen eruit. In de finale was hij met een hoog moyenne van 2,3 caramboles per beurt ongrijpbaar voor Sayginer.