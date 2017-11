Jaspers verder op WK; Leppens in de wacht

Jaspers en Leppens kenden weinig problemen in hun eerste partij in de groepsfase. Jaspers versloeg de Japanner Sakai: 40-27, terwijl Leppens de Boliviaan Salazar in zijn thuisland flink de baas was: 40-10.

Jaspers was daarmee direct verzekerd van de volgende ronde, omdat de nummer drie Sakai in zijn poule hem al niet meer in kan halen na twee nederlagen. Een plek bij de eerste twee in de poule van drie is vereist. Jaspers komt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag in Santa Cruz voor de tweede maal in actie in de strijd om de poulewinst, tegen de Costaricaan Erick Tellez.