Jeffrey Buis en Loris Veneman genieten van eerste WK-race in Assen: ‘Hier ga je echt niet gokken’

handbal Oude bekenden komen aan het roer bij Kwiek, dat Edwin Kippers en Jildou Dijkstra als trainers­duo aanstelt

Eredivisionist PCA/Kwiek heeft in allerijl een oplossing gevonden voor de trainersvacature die was ontstaan toen Arjan Averink en Olga Assink onlangs bekendmaakten aan het eind van het seizoen te zullen stoppen. Edwin Kippers en Jildou Dijkstra vormen volgend jaar het nieuwe trainerskoppel in Raalte.