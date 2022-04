Jeffrey Buis wacht na eerste races op WK-punten, Ten Kate-coureur Dominique Aegerter weer meteen aan kop

Buis toonde zich na het weekeinde in Spanje toch redelijk tevreden. De technische problemen die hem in de eerste race parten speelden waren een dag later nog niet helemaal verholpen. De Kawasaki had een schakelprobleem en dat betekende dat tussen de races door het motorblok vervangen moest worden.

Ondanks de zorgen kon Buis zich mengen in de strijd om de WK-punten, totdat de banden versleten raakten. Hij kwam daardoor vier seconden tekort ten opzichte van de Brit Booth-Amos, die als vijftiende het laatste WK-punt veroverde. ,,Op een gegeven moment werd de band minder en moest ik even schakelen, dit omdat dit nieuw voor me is op een 600 en je dan op een andere manier moet gaan rijden. Na een paar ronden wist ik me te herpakken. Op zich ben ik wel tevreden, maar over twee weken in Assen moet er een schepje bovenop”, reageerde Buis.

Tweestrijd

Dominique Aegerter, de kopman van Ten Kate Racing Yamaha uit Nieuwleusen, deelt na het eerste weekeinde de leidende positie in het wereldkampioenschap met Lorenzo Baldassarri, een Italiaanse Yamaha-coureur. Het vloog elkaar constant in de haren. Waar Baldassarri zaterdag een fractie van een seconde sneller was, sloeg de Zwitser een dag later met een nog kleinere marge terug.

De Nederlander Glenn van Straalen (Yamaha) staat na twee knappe vierde plaatsen ook vierde in de WK-stand. Dat belooft wat voor de volgende manche, in het weekeinde van 23 en 24 april op het TT-circuit van Assen.

Volledig scherm Vreugde bij teammanager Kervin Bos en Dominique Aegerter na de overwinning in Aragón. Daar hoort champagne bij. © Jaco Veenstra