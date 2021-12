Jeffrey Klok is bij Dynamo allang niet meer ‘de zoon van’

Clubliefde Bernard is al jaren geen voorzitter van Columbia meer, maar raakt dat stempel lastig kwijt

Het is veertien jaar geleden dat Bernard de Vries (74) voorzitter van Columbia was. Hoewel hij kundige opvolgers kreeg, zijn er nog steeds mensen die denken dat hij de hamer hanteert. ,,Die vertel ik dan dat het anders zit. Maar een week later noemen ze me weer voorzitter.’’ Heel vreemd is dat niet, De Vries steekt nog steeds veel tijd in de Apeldoornse voetbalvereniging.

10 december