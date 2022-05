Jeffrey Klok staat volgend seizoen aan de andere kant van het net en niet bij het Apeldoornse Dynamo

Klok spreekt over een moeilijke keuze. De afgelopen drie seizoenen speelde hij in Apeldoorn en drie keer eindigde hij bovenaan in de eredivisie, al werd zijn eerste seizoen bij Dynamo afgebroken vanwege de coronapandemie. ,,Ik ben er al een flinke tijd mee bezig”, geeft hij toe. ,,Ik moest de vraag beantwoorden in welke omgeving ik beter zou worden, sportief en persoonlijk. Ik denk dat dat komend seizoen bij Lycurgus is. Daar zijn meer ervaren spelers de komende jaren. Spelers waar ik van kan leren, maar ook de randvoorwaarden zijn heel goed geregeld, met veel faciliteiten van FC Groningen die we kunnen gebruiken.”