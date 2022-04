Jeroen de Heus maakt AGOVV Futsal voor iedereen zichtbaar

Devinco niet naar eerste klasse; Rood Wit pijnigt Deventena­ren in de verlenging

De korfballers van Devinco grepen door een nederlaag in de return bij Rood-Wit in Wezep naast promotie naar de eerste klasse in de zaalcompetitie (27-25). Na de minieme zege van vorige week (22-21), en de 24-23 stand aan het eind van de reguliere speeltijd in het voordeel van Rood Wit, betekende dat er een verlenging aan te pas moest komen om de winnaar de bepalen.

