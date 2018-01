Jeroen Wanrooij stopt met taekwondo, maar blijft coachen

videoEen van de beste Nederlanders in de Koreaanse vechtsport taekwondo stopt met topsport. Niet met de sport zelf, want die zal altijd als een rode draad door het leven van Jeroen Wanrooij lopen. Zelfs in de nieuwe weg die hij ingeslagen is. De Deventenaar coacht bedrijven hoe ze doelen kunnen stellen én behalen. Met de juiste mindset.

Quote waarom wonnen zijn dan wel hun wedstrijden en verloor ik nog wel eens? Jeroen Wanrooij Het mentale aspect van de sport die de 35-jarige Wanrooij sinds zijn dertiende beoefent, heeft zijn leven bepaald. En zijn successen. ,,Ik kon al snel even hard slaan en schoppen als de grote kampioenen, maar waarom wonnen zijn dan wel hun wedstrijden en verloor ik nog wel eens? Ik heb geleerd dat het met de juiste mentale houding te maken heeft. Taekwondo is mijn levensschool geweest. Bij grote toernooien moet je je zenuwen in bedwang weten te houden, vaak moet je lang, heel lang wachten voordat je mag vechten. Je wordt als sporter fysiek afgebeuld, daar moet je tegen kunnen. In de gewone maatschappij heb je daar voordeel van. Want als je een keer hard moet werken, dan stelt het ineens niet zo heel veel voor. Dan denk ik aan al die sparringsrondjes die ik op trainingskamp in Cuba afdraaide…. Zulke zaken neem ik allemaal mee uit de sport.’’

Gevechtspak

De beslissing in genomen. Op grote toernooien kom je Wanrooij niet meer tegen in zijn gevechtspak. ,,Ik heb ruim de tijd genomen om zeker te weten wat ik wilde’’, zegt hij in zijn moderne woning in Deventer, waar poes Kimchi – vernoemd naar een Koreaanse groente…- iedereen kopjes geeft. ,,Als ik een beslissing neem, wil ik er niet meer op terug komen. Ik wil meer tijd met mijn gezin doorbrengen. Ik heb te veel moeten missen. Voor de geboorte van mijn dochter was ik net op tijd thuis. Tien dagen ervoor zat ik nog in China.’’

Wel blijft hij trainen, simpelweg omdat hij nog steeds verknocht is aan de sport. Een paar keer in de week. En dan nog een keer thuis in de dojo die hij in de tuin liet maken. Een dojo, annex mancave, noemt Wanrooij het gekscherend, gezien de flipperkast en grote televisie die ook in de trainingsruimte staan. ,,Hier hoop ik samen met mijn dochtertje nog flink wat trainingsuurtjes te maken.’’

Passie

Volledig scherm JEROEN WANROOIJ STOPT PROF TAEKWONDO © FOTO HISSINK Jamie Nova, pas drie jaar jong, ging vaak met haar vader mee naar trainingen. Wanrooij begint direct te stralen. ,,Wat zou het mooi zijn als zij ook die passie voor deze sport zou krijgen. Maar ik ga niet pushen, hoor. Zo ben ik niet. Ze moet het zelf leuk vinden. Al kan ze nu al een paar speciale trappen. Ze heeft ook al een taekwondopakje.’’



Zijn ogen gaan langs de vele bekers en medailles die in de dojo hangen en staan. Hij is er best een beetje trots op, bekent hij. Het zijn de herinneringen aan een rijke sportcarrière die hem meerdere Nederlandse titels bracht, maar ook internationaal aanzien gaven en over de hele wereld brachten.

,,Niet gek voor een sport die in Nederland niet heel groot is, maar over de hele wereld door 80 miljoen mensen wordt beoefend. Ik heb er veel voor moeten laten. Sport stond altijd op nummer één. En dat moet ook als je naar de top wilt. Altijd op je eten letten, veel gezellige dingen missen. Dat kan alleen als iedereen achter je staat. En dat was bij gelukkig zo, mijn vriendin Michelle heeft me altijd gesteund. Ze heeft zelf ook de zwarte band in Taekwondo en begrijpt wat ik er voor moet doen en laten. Mijn trainer Roy Lufting, de meest wijze man die ik ken. Hij heeft me naar de top gebracht, niet alleen op technisch gebied. Hij heeft me de juiste manier van denken bijgebracht.’’

Maatschappelijke loopbaan

Quote Ik wil een ‘doe-mindset’ laten zien Jeroen Wanrooij En die manier wil hij nu, na zijn topsportcarriere, inzetten in zijn maatschappelijke loopbaan. Wanrooij werkte tijdens zijn sportcarrière nog parttime bij Univé. ,,Nu nog, zij hebben me enorm gesteund en de vrijheid gegeven om mijn sport te beoefenen. Daar ben ik ze erg dankbaar voor. En ik ben mijn eigen bedrijf begonnen in het coachen van organisaties en bedrijven, jeroenwanrooij.nl. Ik wil ze leren hoe ze echt kunnen ‘doen’, hun doelen kunnen stellen maar vooral ook halen. Je moet een systeem maken, je doel vasthouden. Dat zit vaak tussen de oren. Je ziet het in de maatschappij ook. De boodschap is helder: afvallen naar een gezond gewicht is goed, maar toch zijn er heel veel mensen nog te zwaar. De kennis is er wel, maar niet iedereen doet er wat mee. Dat heeft ook vaak met motivatie te maken, persoonlijke kracht. Ik vertel mensen hoe ik dat in mijn sport heb gedaan. Ik wil een ‘doe-mindset’ laten zien. Je moet sterk tussen je oren zijn om het verschil te maken, dat blijft elke dag keihard werken. Daar ga ik met de mensen mee aan de slag.’’

Rocky Balboa

Al vaker werd de parallel bij Wanrooij getrokken met zijn grote filmheld Rocky Balboa, de bokser (vertolkt door Sylvester Stallone, red.) die vanuit grote armoede ineens de kans krijgt op een titelgevecht. Wanrooij begon zijn sportloopbaan in de kelder bij zijn ouders thuis, waar de nodige zweetdruppels vloeiden. Hij werkte zich op richting de top tien van de wereld in taekwondo. ,,Ik ben heel bewust met dat aspect bezig geweest. Ik deed kennis op, stelde doelen en hing overal papiertjes op zodat ik ermee werd geconfronteerd. Ik begon klein met haalbare doelen.’’