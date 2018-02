Jeugdtrainers Achtereekte: Niemand had ooit durven dromen van een gouden medaille

De Lettelse was niet het supertalent dat het wel even zou gaan maken. Dat zegt ook Jürgen Mak , die de stayer enkele jaren later onder haar hoede had. ,,Haar broer zat toen al in de selectie. Die was wat ouder en presteerde misschien wat opvallender.'' Toch kan hij zich Carlijn nog goed herinneren. Een sappige anekdote heeft hij niet. Zo'n type is de Sallandse niet. Een enorme doorzetter, dat is ze wel. ,,Dat tekende haar karakter toen al. Zij laat zien dat het belangrijk is om plezier te hebben in de sport, in beter worden en niet altijd met de neus vooraan te hoeven staan. Als het alleen maar gaat om winnen en je wint niet altijd, ben je snel klaar.''