Jill behaalt zilver op NK junioren in Apeldoorn

DOS Kampen wint op het nippertje

22:01 Korfballiefhebbers in Kampen konden zaterdag hun hart ophalen. Overgangsklasser Wit-Blauw verschalkte bijna lijstaanvoerder OWK, maar moest in de laatste minuut de winnende 29-28 toestaan. DOS Kampen, de ongeslagen koploper, bleef in de eerste klasse net wel aan de goede kant van de score. De geelhemden versloegen Wez Handich/DOW met 29-28.