Jonge Eerbekenaar Robert de Haan mag zich gaan bewijzen in de autosport

Wielrennen Vrouwen Sunweb blijven ploeglei­der Albert Timmer uit Hardenberg aangenaam verrassen: ‘Het is vaak boeiend van begin tot eind’

4 december Albert Timmer was als wielerprof elf jaar in het peloton actief in de ploegen van Iwan Spekenbrink. In het afgelopen – ingekorte – seizoen maakt hij bij dezelfde werkgever zijn debuut als ploegleider bij de vrouwen. Het smaakt naar meer.