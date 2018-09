Jonkers en Eenkhoorn geselecteerd voor WK wielrennen

Ten Veen en Koopman pakken Deventer tennisti­tels

2 september Aan het weekje Deventer Tennis Kampioenschappen deden een kleine 600 tennissers mee. Op zondag werden de finales in de herenenkel 3 en damesenkel 3 gespeeld, Noah ten Veen van TC Drijvers was de sterkste bij de mannen, Suzanne Koopman van DLTC was in het DE3 de sterkste.