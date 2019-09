Jonkies vliegen er lekker in bij het volwassen Apeldoorn

Na vijf weken voorbereiding mogen de mannen van trainer Daan Weissink eindelijk de wei in en het vertrouwen is groot. AMHC-aanvoerder Bas Koning spreekt van een ploeg met een volwassen stabiliteit. Met minimale wijzigingen in de formatie, moet de start beter worden dan vorig seizoen.

Weissink: ,,Robert Keus is vertrokken naar Ares. Hij wilde daar in het tweede gaan spelen, maar ik begrijp dat hij inmiddels toch in het eerste speelt. Remco Bakker is terug naar Ede. We hebben dat opgevangen door drie jeugdspelers aan de selectie toe te voegen. Zij hebben vorig jaar al regelmatig aan het niveau geroken."

Veel mutaties

,,Dat scheelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorig jaar moesten we met de nodige nieuwe gezichten vooral wennen aan elkaar. Het wordt interessant hoe we de komende wedstrijden oppakken. Het lastige is dat veel van onze tegenstanders best veel mutaties hebben ondergaan. Is dat ten goede of niet? Dat weet je na de eerste vijf wedstrijden."

Koning over het inschuiven van de jeugd: ,,Dat past helemaal in de filosofie van de club: eigen jongens opleiden. Je moet vervolgens ook niet te lang wachten met ze inzetten. Veel van hen gaan immers studeren als ze 18, 19 zijn en dan gaan ze vaak elders spelen."

Koning is één van de vijf spelers die actief helpt bij het trainen van de jeugd. ,,Het is leuk te zien dat er jongens doorschuiven. Verder delen we onze kennis en ervaring met de junioren."

Leergierig

Hij vindt de drie jongelingen een aanvulling. ,,Ze vliegen er nog lekker in en zijn leergierig. De rest van ons team is ervaren. We hebben een sterke as, van keeper tot spits. Dat geeft een goede basis."

Een voorspelling over de te bereiken eindrangschikking? Trainer en aanvoerder zijn allebei voorzichtig. Weissink: ,,Het linkerrijtje zou mooi zijn."

Maar waren jullie vorig jaar niet in de race voor de vierde plek? ,,Nou, we hadden een slechte start en stonden op een gegeven moment inderdaad vijfde. Toen hebben we de doelstellingen voorzichtig bijgesteld. Uiteindelijk zijn we zesde geworden en dat was een prima resultaat. Nu weet je gewoon niet wat de concurrenten doen. Daarbij komt dat we met dertien spelers een smalle selectie hebben. We zullen het, los van deze dertien, wekelijks moeten aanvullen met jeugd. Dus laten we de lat niet te hoog leggen!."

Afhankelijk