Josien Boverhof gaf jarenlang training aan Grand Slam-debutant Arianne Hartono: ‘Dit is echt een doorbraak’

De 25-jarige Hartono sloeg zich vanochtend succesvol door het kwalificatietoernooi. Ze won deze week drie partijen op rij, in de laatste ronde kreeg de Duitse Jule Niemeier in drie sets klop: 6-1, 1-6 en 6-3. ,,Waanzinnig. Ik krijg al veel appjes en zit de hele tijd te kijken of er al beelden zijn’’, zegt de in Meppel woonachtige coach Josien Boverhof. Ze gaf de jonge Hartono meer dan tien jaar lang training op de banen aan de Koedijkslanden. ,,Het is al een tijdje geleden, ze heeft er nu al weer een hele carrière opzitten. Dit is heel mooi voor haar en haar team. Dit is echt een doorbraak.’’