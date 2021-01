Julia Joosten is blij om haar oude teamgenotes van Regio Zwolle Volleybal weer te zien

Video Holtenaar Mark van slag door op hol geslagen kerkklok­ken: ‘Heb ik me nou verslapen?’

8 januari Verwarring in Holten. Is het nou 12.00 uur? Maar het is toch nog donker? Mark Lammertink vraagt het zich regelmatig af. Hij is soms van slag, net als de klokken van de Hervormde Kerk vlakbij zijn huis. Want als het acht uur ’s ochtends is, slaan ze twaalf keer. En denkt Mark dat hij zich heeft verslapen. De Holtense kerkklokken zijn op hol geslagen. Niemand weet nog waardoor.