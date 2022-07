Julian de Boer boort zichzelf met ‘familiepaard’ de GP-zege bij CH de Wolden door de neus

paardensportJulian de Boer was in de vijftienkoppige barrage van de tweesterren Grote Prijs van CH de Wolden veruit de snelste. Maar met een onnodige springfout op de allerlaatste hindernis boorde de springruiter uit Nieuwleusen zichzelf zijn eerste internationale GP-zege door de neus.

De Boer (26) wilde voor eigen publiek allesbehalve rustig aan doen, maar richting de laatste hindernis had hij gerust de tijd kunnen nemen. De ruiter had er echter geen benul van hoe snel hij was met zijn pas negenjarige merrie Isis, en zette nog een keer aan. Daarmee overspeelde hij zijn hand.

Winnaar Jur Vrieling (Chalcedon) deed anderhalve seconde langer over het verkorte parcours dan de uiteindelijke nummer zeven, maar ging er wel met de hoofdprijs van tienduizend euro vandoor. ,,Ik had haar wat eerder moeten afremmen, dan had ik iets meer ruimte gehad voor de laatste sprong. Mijn huis is op een kwartier rijden, dus zo dicht bij huis rijden is heel bijzonder. Met zoveel mensen langs de kant ga je niet rustig aan doen. De tweede of de derde kans moet dan maar raak zijn”, keek De Boer alweer vooruit.

Overtuigd

De Boer bleef gezien de prestaties van zijn paard hoop houden op een internationale eindzege. Eerder dit jaar haalde de combinatie de barrage in de tweesterren GP van Riesenbeck (negende, red.). ,,Ze genoot van het springen. Ik voelde de energie onder mij branden. Alle paarden in een dergelijke GP willen dit ontzettend graag. Of ze door kunnen groeien naar een hoger niveau, dat ligt echt aan de instelling.”

Isis kan het, dat ontdekte de ruiter recent al. Hij sprong namelijk al twee driesterren GP’s, maar dat leverde nog geen aansprekende resultaten op. De Boer gaf toe zelf ook aan dat niveau te moeten wennen, omdat het voor hem ook een nieuwe ervaring was.

Het is het eerste paard dat het in zich heeft haar ruiter sportief gezien een stap verder te brengen. Niet in de laatste plaats omdat De Boer de merrie fokte met zijn ouders, en hij het paard met hen in gedeeld eigendom heeft. Het is ook het eerste paard wat hij op dit niveau langer kan aanhouden.

Verkoop

Na zijn zilveren medaille op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken in 2016 hoopte De Boer internationaal aan te kunnen haken, maar sportief een stap zetten ging moeizaam. Hij kreeg naar eigen zeggen veel paarden te rijden van eigenaren, en enkelen springen inmiddels ook op het hoogste niveau. Alleen niet onder hem, doordat de paarden verkocht werden. ,,Als ik er iets mee kan winnen, wordt het voor een eigenaar interessant om te verkopen. Als je die paarden langer aan kunt houden, kun je sportief echt een stap zetten.”

Pakweg zeven jaar geleden begon hij voor zichzelf, dus wordt het weleens tijd voor een flinke sportieve sprong. ,,Ik ben nu tevreden waar ik sta. Ik heb mezelf wel afgevraagd of het mogelijk zou zijn om constant op dit niveau te presteren, toen die paarden toch telkens werden verkocht. Sinds januari rijd ik elke drie á vier weken een internationaal concours. Uiteindelijk hoop ik hier vandaan nog weer een stap te maken.”

Als er dan een paard moet zijn, laat het dit ‘familiepaard’ dan maar zijn. ,,Deze staat voorlopig in elk geval nog niet in de weg.”