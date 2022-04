Kamper korfbalderby na vijf minuten al van alle spanning beroofd, Wit-Blauw is weer de sterkste

Van de honderd minuten zuivere speeltijd - verdeeld over twee wedstrijden in De Reeve - is nog maar vijf procent gespeeld als iedereen in de volgepakte hal het al voelt. Het verschil is groot, veel te groot. Daar kunnen geen geel-zwarte serpentines of grote mascotte-eend tegenop. Wit-Blauw is Goliath, DOS is David.