Kampioenenmaker Strikwerda terug bij Dynamo: 'Ben nu een voorbeeld van iemand met autisme die wel succesvol is'

Kampioenenmaker Redbad Strikwerda (54) is terug bij Dynamo in Apeldoorn. Bij de volleybalclub waar hij als trainer drie keer de landstitel binnenhaalde, een kunstje dat hij bij Landstede in Zwolle herhaalde. Nooit werd hij gevraagd voor Oranje of een buitenlandse club. ,,Ik bemoei me graag overal mee en dat valt niet overal even goed.’’