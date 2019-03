Karakteristieken voetbal regio Deventer / Zutphen

WK PARACYCLING APELDOORN Oranje scoort negen medailles op WK Paracy­cling in Apeldoorn

20:15 Het WK Paracycling in Apeldoorn is voor Nederland succesvolverlopen. Met één gouden medaille, drie zilveren en vijf bronzen medailles kan bondscoach Floris Goessinen tevreden zijn. Toernooidirecteur Teun Mulder was zeer tevreden.