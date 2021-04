Karateka Merel Landman uit Zwolle plaatst zich voor OKT in Parijs

De opdracht was duidelijk voor Landman, alleen de winnares van het kwalificatietoernooi plaatste zich voor het OKT in Parijs. Het toernooi in de Franse hoofdstad is in mei. Na twee duidelijke zeges won Landman in een spannende eindstrijd van Yamaika Kuijper van karateschool Fightin Nabil. Kuijper begon haar loopbaan bij Mossel-Boot.