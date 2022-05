Keeper is sta-in-de-weg voor Deventer hockeyers en vrouwen van Deventer en Zutphen winnen doelpuntrijk duel

paardensport Hoe ouder hoe beter; dressuur­paard Boston van Denise Nekeman is bezig aan zijn tweede jeugd

Hij mag bij het NK dressuur één van de oudste paarden van het hele veld zijn, in zijn doen en laten is de zestienjarige hengst Boston volgens zijn Hasseltse amazone Denise Nekeman (28) vaak nog een kleuter. Met een paard in zijn tweede jeugd eindigde Nekeman in Ermelo als achtste.

19:48