Keeper wijdt zich na toptijd bij BZC Borculo aan andere doelen: ‘Leren relativeren na geboorte van zoontje’

motorsport Ten Ka­te-cou­reur Dominique Aegerter neemt steeds meer afstand in WK Supersport, goed voor negen zeges op rij

Met de achtste en negende zege op rij heeft Dominique Aegerter in Donington wederom aangetoond dat hij de grootste kandidaat is voor de wereldtitel in de Supersportklasse. De Zwitserse coureur van Ten Kate Racing Yamaha uit Nieuwleusen heeft een straatlengte voorsprong opgebouwd in het kampioenschap.

17 juli