Kees van Wonderen prijst lef van GA Eagles-spelers tegen NAC

De trainer was het meest tevreden over de manier waarop Go Ahead Eagles zich in het Rat Verlegh Stadion had gepresenteerd. ,,Als je naar NAC gaat, dan moet je met lef spelen. Dat hebben we gedaan. De spelers hebben elkaar goed gecoacht, ze vochten voor het resultaat. Ook zij die er later in kwamen. Dit is een prestatie van het hele team. Ja, we kunnen nu nog met een schuin oog naar de tweede plaats kijken.’’