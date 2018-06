Keniaan Wanjiku schrijft Zwolse Halve Marathon op zijn naam

LIVEBLOG: William Wanjiku wint Zwolse Halve Marathon (gesloten)

22:19 De Zwolse Halve Marathon is gewonnen door de William Wanjiku. De Keniaan kwam in een tijd van 1.01.31 solo over de streep in de Zwolse binnenstad. Bij de vrouwen was de winst voor Fancy Chemutai. De Keniaanse had 1.09.38 nodig voor haar zegetocht. Onze Stentor sportverslaggevers deden live verslag van het evenement via Twitter: