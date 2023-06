Kim Petersen houdt het na zeven jaar bij DOS’46 voor gezien: ‘Heb vriendschappen voor het leven gemaakt’

Petersen (25), afkomstig van DOS Kampen, is de laatste zeven seizoenen een vaste waarde bij DOS'46, met name vanwege haar verdedigende kwaliteiten en de afronding achter de paal. Ze werd met de nationale jeugdploegen wereld- en Europees kampioen, maar ziet vooral het veldkampioenschap met DOS'46 van 2019 als een hoogtepunt. ,,En daar komen dan alle wedstrijden in de Korfbal League in De Eendracht bij.’’