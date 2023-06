Kind van de club Robin Grit blijft met Meppel in de hoofdklasse: ‘Ik ben benieuwd waar het schip strandt’

Vrienden­team van de Veluwe maakt zich op voor promotie naar landelijke dartselite: 'Allemaal vies fanatiek’

Met een team dat is geworteld in de Heerder gemeenschap, hebben de darters van SLT Langhenkel Vastgoed een bijzondere prestatie geleverd. Door het kampioenschap in de overgangsklasse speelt het komend seizoen in de hoofdklasse van de Superleague, te midden van de Nederlandse toppers.