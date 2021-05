Kippenvel na 572 dagen zonder wedstrijd, discuswerpster Corinne Nugter (29) uit Emmeloord is terug

Topsportmoeders Astrid, moeder van voetbal­ster Danique Kerkdijk: ‘Ik weet niet of ik die discipline ook in me zou hebben’

7 mei Ze speelde achttien interlands voor de Oranje Leeuwinnen. Werd twee keer kampioen met FC Twente en voetbalde in de Champions League. Anique Kerkdijk uit Olst speelt nu voor Brighton & Hove Albion, de huidige nummer zes in Engeland. Moeder Astrid volgt haar op de voet. ,,Het klinkt misschien gek, maar het contact is nu nog beter dan toen ze in Hengelo woonde.’’