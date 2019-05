Kirsten van de Westeringh (17) uit Zeewolde tekent bij Ajax

BILJARTEN Coklu botst tijdens EK driebanden op Sayginer

17:12 Murat Naci Coklu treft in zijn kwartfinale van het EK driebanden in het Duitse Brandenburg een loodzware tegenstander, namelijk landgenoot en grootheid Semih Sayginer, de enige Turkse driebander die er ooit in slaagde wereldkampioen te worden.